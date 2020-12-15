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    15 декабря 2020, 08:30

    Стало известно, где россияне отметят Новый год

    Нина Петлинова

    Большинство россиян планирует провести новогодние праздники дома — так ответили 85% опрошенных. Они приняли такое решение из-за недостатка денег, привычки проводить эти дни дома, а также коронавируса.

    Это следует из данных опроса, который провел сервис Яндекс.Путешествия. Он выяснил основные причины, которые повлияли на решение россиян. Больше всего респондентов захотели отпраздновать Новый год дома из-за нехватки денежных средсьтв — так ответили 34% респондентов. Еще 29% опрошенных заявили, что не изменяют традиции — они привыкли проводить эти праздники дома.

    13% респондентов не захотели планировать новогодние поездки из-за страха заразиться коронавирусом. Еще 9% не захотели уезжать из дома из-за ограничений, которые ввели, чтобы остановить распространение вируса.

    Аналитики Яндекс.Путешествий выяснили, куда поедут те россияне, которые решили отправиться в новогоднее путешествие. Они изучили интерес к бронированию отелей в разных городах на период каникул, подсчитав переходы с сервиса на сайты партнеров-агрегаторов.

    Выяснилось, что большинство россиян планируют отдых внутри страны, однако есть и те, кто собрались отпраздновать Новый год за рубежом. Самыми популярными направлениями для такого отдыха стати Турция, Абхазия и ОАЭ. В России наибольшей популярностью на праздники пользуется Сочи — курорт занял первое место. На втором расположилась Москва, а на третьем — Санкт-Петербург. Северная столица попала в рейтинг несмотря на ограничения, которые ввели власти. Это связано с тем, что власти ввели меры не так давно.

    Топ-15 российских направлений по популярности на Яндекс.Путешествиях:

    1. Сочи

    2. Москва

    3. Санкт-Петербург

    4. Ялта

    5. Казань

    6. Кисловодск

    7. Калининград

    8. Анапа

    9. Геленджик

    10. Ярославль

    11. Алушта

    12. Севастополь

    13. Пятигорск

    14. Нижний Новгород

    15. Белокуриха

    Яндекс.Путешествия — сервис для поиска отелей, билетов на самолеты, поезда и автобусы. Услугами Путешествий можно воспользоваться на travel.yandex.ru, а также прямо в результатах поиска Яндекса.