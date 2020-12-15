Стало известно, где россияне отметят Новый год
Это следует из данных опроса, который провел сервис Яндекс.Путешествия. Он выяснил основные причины, которые повлияли на решение россиян. Больше всего респондентов захотели отпраздновать Новый год дома из-за нехватки денежных средсьтв — так ответили 34% респондентов. Еще 29% опрошенных заявили, что не изменяют традиции — они привыкли проводить эти праздники дома.
13% респондентов не захотели планировать новогодние поездки из-за страха заразиться коронавирусом. Еще 9% не захотели уезжать из дома из-за ограничений, которые ввели, чтобы остановить распространение вируса.
Аналитики Яндекс.Путешествий выяснили, куда поедут те россияне, которые решили отправиться в новогоднее путешествие. Они изучили интерес к бронированию отелей в разных городах на период каникул, подсчитав переходы с сервиса на сайты партнеров-агрегаторов.
Выяснилось, что большинство россиян планируют отдых внутри страны, однако есть и те, кто собрались отпраздновать Новый год за рубежом. Самыми популярными направлениями для такого отдыха стати Турция, Абхазия и ОАЭ. В России наибольшей популярностью на праздники пользуется Сочи — курорт занял первое место. На втором расположилась Москва, а на третьем — Санкт-Петербург. Северная столица попала в рейтинг несмотря на ограничения, которые ввели власти. Это связано с тем, что власти ввели меры не так давно.
Топ-15 российских направлений по популярности на Яндекс.Путешествиях:
1. Сочи
2. Москва
3. Санкт-Петербург
4. Ялта
5. Казань
6. Кисловодск
7. Калининград
8. Анапа
9. Геленджик
10. Ярославль
11. Алушта
12. Севастополь
13. Пятигорск
14. Нижний Новгород
15. Белокуриха
Яндекс.Путешествия — сервис для поиска отелей, билетов на самолеты, поезда и автобусы. Услугами Путешествий можно воспользоваться на travel.yandex.ru, а также прямо в результатах поиска Яндекса.