Стало известно, где россияне отметят Новый год

Большинство россиян планирует провести новогодние праздники дома — так ответили 85% опрошенных. Они приняли такое решение из-за недостатка денег, привычки проводить эти дни дома, а также коронавируса.

Это следует из данных опроса, который провел сервис Яндекс.Путешествия. Он выяснил основные причины, которые повлияли на решение россиян. Больше всего респондентов захотели отпраздновать Новый год дома из-за нехватки денежных средсьтв — так ответили 34% респондентов. Еще 29% опрошенных заявили, что не изменяют традиции — они привыкли проводить эти праздники дома.

13% респондентов не захотели планировать новогодние поездки из-за страха заразиться коронавирусом. Еще 9% не захотели уезжать из дома из-за ограничений, которые ввели, чтобы остановить распространение вируса.

Аналитики Яндекс.Путешествий выяснили, куда поедут те россияне, которые решили отправиться в новогоднее путешествие. Они изучили интерес к бронированию отелей в разных городах на период каникул, подсчитав переходы с сервиса на сайты партнеров-агрегаторов.

Выяснилось, что большинство россиян планируют отдых внутри страны, однако есть и те, кто собрались отпраздновать Новый год за рубежом. Самыми популярными направлениями для такого отдыха стати Турция, Абхазия и ОАЭ. В России наибольшей популярностью на праздники пользуется Сочи — курорт занял первое место. На втором расположилась Москва, а на третьем — Санкт-Петербург. Северная столица попала в рейтинг несмотря на ограничения, которые ввели власти. Это связано с тем, что власти ввели меры не так давно.

Топ-15 российских направлений по популярности на Яндекс.Путешествиях:

1. Сочи

2. Москва

3. Санкт-Петербург

4. Ялта

5. Казань

6. Кисловодск

7. Калининград

8. Анапа

9. Геленджик

10. Ярославль

11. Алушта

12. Севастополь

13. Пятигорск

14. Нижний Новгород

15. Белокуриха

Яндекс.Путешествия — сервис для поиска отелей, билетов на самолеты, поезда и автобусы. Услугами Путешествий можно воспользоваться на travel.yandex.ru, а также прямо в результатах поиска Яндекса.