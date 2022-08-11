«Открытое проявление шовинизма». МИД России отреагировал на идею запретить визы для россиян

Проявлением шовинизма и провокацией назвал идею запретить давать россиянам шенгенские визы заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы уже комментировали данные провокационные заявления. Рассматриваем их как открытое проявление шовинизма, бездумное стремление отменить все русское, но это невозможно», — сказал он на брифинге.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала твит, в котором назвала поездки в Европу привилегией и призвала запретить их для россиян. За это интернет-пользователи обвинили ее в непрофессионализме. Незадолго до этого финские депутаты предложили ограничить выдачу виз россиянам. В Ростуризме понадеялись на здравомыслие западных политиков.

Евросоюз обсудил тему запрета виз для россиян в рамках седьмого пакета санкций, но страны не пришли к единому мнению. Еврокомиссия также дала разъяснения о том, что полный запрет фактически невозможен.