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    11 августа 2022, 12:33

    «Открытое проявление шовинизма». МИД России отреагировал на идею запретить визы для россиян

    МИД РФ назвал идею европейских стран запретить давать россиянам шенгенские визы открытым проявлением шовинизма

    Екатерина Виславская

    Проявлением шовинизма и провокацией назвал идею запретить давать россиянам шенгенские визы заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. Об этом сообщил ТАСС.

    «Мы уже комментировали данные провокационные заявления. Рассматриваем их как открытое проявление шовинизма, бездумное стремление отменить все русское, но это невозможно», — сказал он на брифинге.

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала твит, в котором назвала поездки в Европу привилегией и призвала запретить их для россиян. За это интернет-пользователи обвинили ее в непрофессионализме. Незадолго до этого финские депутаты предложили ограничить выдачу виз россиянам. В Ростуризме понадеялись на здравомыслие западных политиков.

    Евросоюз обсудил тему запрета виз для россиян в рамках седьмого пакета санкций, но страны не пришли к единому мнению. Еврокомиссия также дала разъяснения о том, что полный запрет фактически невозможен.