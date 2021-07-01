Россиянам объяснили, что препятствует открытию для них Европы

Медленные темпы вакцинации в РФ оказались главным препятствием открытия Европы для россиян. Страна, которая первой в мире зарегистрировала прививку от коронавируса, столкнулась с резким ухудшением эпидемической обстановки.

Причины до сих пор действующих ограничений озвучил президент ассоциации «Познаем Евразию» и председатель совета директоров банка «Интеза» Антонио Фаллико. Его слова привел «Интерфакс».

Возобновлению поездок в страны Евросоюза, по его словам, мешает медленный процесс вакцинации в России. Фаллико указал на резкое ухудшение эпидемической обстановки в стране. До вспышки заболеваемости COVID-19 в РФ государства ЕС готовились открыть границы с Россией 1 июля. Когда снимут ограничения, теперь неясно.

Фаллико заметил прохладное отношение российского населения к прививкам «в соцальном аспекте».

«В этих случаях, хотя речь идет об очень деликатной проблематике, надо было больше убеждать, а может быть, и заставлять», — заключил он.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее поручил вакцинировать сотрудников федеральных органов исполнительной власти. Привитым более полугода назад чиновникам нужно будет пройти ревакцинацию.