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    27 сентября 2021, 11:02

    Открытие вьетнамского острова Фукуок для туристов перенесли

    Полина Гребенщикова

    Власти Вьетнама перенесли открытие курортного острова Фукуок для иностранных туристов. Остров откроют в конце ноября, написал «ФедералПресс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров (АТОР).

    В АТОР пояснили, что решение перенести открытие острова было принято из-за низких темпов вакцинации местного населения.

    «К настоящему моменту полностью привито 6% жителей острова, одну прививку получили 35% населения», — сообщили в организации.

    Для открытия острова необходимо привить 90% населения. Местные власти считают, что привить 70% получится к середине ноября.