Открытие вьетнамского острова Фукуок для туристов перенесли

Власти Вьетнама перенесли открытие курортного острова Фукуок для иностранных туристов. Остров откроют в конце ноября, написал «ФедералПресс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров (АТОР).

В АТОР пояснили, что решение перенести открытие острова было принято из-за низких темпов вакцинации местного населения. «К настоящему моменту полностью привито 6% жителей острова, одну прививку получили 35% населения», — сообщили в организации. Для открытия острова необходимо привить 90% населения. Местные власти считают, что привить 70% получится к середине ноября.