Открытие границ для россиян отложили на Кипре до 1 апреля

Власти Кипра планировали открыть границы для туристов из России уже с 1 марта. Но решение отложили до 1 апреля, сообщила пресс-служба российского посольства в Никосии.

«По заявлению министерства транспорта Кипра со ссылкой на решение Совета министров от 18 февраля, перенос России в так называемые зеленую, оранжевую или красную категории, открывающий доступ для туристов, отложен до 1 апреля», — привел сообщение «Интерфакс».

В посольстве отметили, что кипрский Минздрав будет каждую неделю отслеживать эпидемическую обстановку в той или иной стране. Начиная с 1 марта Россия войдет в так называемую серую категорию государств. Это значит, что приехать на Кипр смогут только отдельные категории граждан. Сейчас действуют такие же правила въезда.

Ранее представитель министерства туризма островного государства Димитрис Димитриу сообщал, что россияне смогут с 1 марта подавать документы для получения виз на Кипр. При этом власти откроют въезд жителям еще 55 стран. При этом список решили разделить на три группы в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Для каждой категории определили правила сдачи тестов на наличие инфекции.