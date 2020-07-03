Открытие границ в условиях пандемии коронавируса приведет к наихудшему сценарию. Так считает директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Мы столкнемся с наихудшим сценарием», — заявил он.

Такое заявление Райан сделал на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН, сообщил «Царьград».

Мрачный прогноз сбудется, если страны продолжат открывать свои границы без соблюдения мер предосторожности. В таком случае системы здравоохранения не справятся с ситуацией.

Поэтому государства должны любыми способами поддерживать медиков и учреждения здравоохранения. Только так появится гарантия, что большое число новых пациентов получит своевременную помощь.

В мире выявлено около 11 миллионов случаев коронавируса. Хуже всего ситуация сложилась в США, где зарегистрировано 2,7 миллиона пациентов.

Ранее россиянам посоветовали не планировать отдых в Турции. Пока не известно, когда возобновится авиасообщение между двумя странами. Глава Минтранса России Евгений Дитрих опроверг информацию о том, что самолеты по турецкому направлению снова будут летать c 15 июля.