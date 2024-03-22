Путешествия 22 марта 2024, 10:35 Отели на участках под ИЖС легализуют в Крыму в 2024 году

Читать 360tv в

В Крыму в 2024 году хотят узаконить статус отелей, которые построили на участках под ИЖС. Об этом сообщило ОТР со ссылкой на губернатора республики Сергея Аксенова.

Он рассказал, что власти региона максимально поддерживают местный туристический бизнес. Поэтому хотят дать возможность людям в Крыму честно работать, потому что сейчас уже бессмысленно исправлять нарушения, которые допустили еще при Украине.

Реклама

«Это те, которые были построены на участках, где целевое назначение было — индивидуальное жилищное строительство. Ну, они были с нарушениями еще с Украины, понятно, но тем не менее, считаем, что уже людям надо дать возможность зарабатывать», — подчеркнул Аксенов.

Он подчеркнул, что после легализации владельцы отелей начнут платить налоги, а взамен смогут законно работать с туристическими фирмами и обеспечивать себе заполняемость.

Авторы: