Путешествия 05 июля 2023, 16:13 Отельер Прасов усомнился, что введение курортного сбора в Петербурге будет эффективным

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Введение курортного сбора в Санкт-Петербурге — неэффективная мера. Таким мнением поделился вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист пояснил, что такие меры могут хорошо работать только в южных регионах страны. Он заявил, что курортный сбор уместен в период высокого спроса. В несезонное время же ставка должна быть минимальной, чтобы не отпугнуть туристов.

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«В эти периоды этот сбор должен быть условно 10 или 20 рублей, для того чтобы не быть ощутимым для тех гостей города, которые приезжают в период несезона», — заявил Прасов.