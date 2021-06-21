Россиян предупредили об обмане при бронировании отелей в Турции

Мошенники довольно часто пытаются нажиться на туристах, желающих отдохнуть в Турции. Особенно внимательными нужно быть во время бронирования отеля, предупредило министерство торговли республики.

При самостоятельном бронировании жилья стоит проверить на достоверность все данные об отеле на сайтах профессиональных ассоциаций. Необходимо узнать, есть ли у гостиницы сертификат министерства культуры и туризма.

«Необходимо проверить, зарегистрирован ли веб-сайт, на котором будет выполнено бронирование, в информационной системе электронной торговли (ETBIS)», — отметило министерство.

Зачастую мошенники используют соцсети или электронную почту для рассылки каких-либо предложений. Чтобы не попасться на их удочку, лучше бронировать и оплачивать жилье на сайте самого отеля или через туристические агентства.

Также стоит проверять в Сети все указанные номера телефонов. Еще в министерстве подчеркнули, что иногда злоумышленники копируют логотипы и названия туристических объектов. Изображения могут отличаться от оригинальных незначительными деталями, на которые необходимо обратить внимание.