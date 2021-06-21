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    21 июня 2021, 22:19

    Россиян предупредили об обмане при бронировании отелей в Турции

    Дарья Бунякова

    Мошенники довольно часто пытаются нажиться на туристах, желающих отдохнуть в Турции. Особенно внимательными нужно быть во время бронирования отеля, предупредило министерство торговли республики.

    Россиян предупредили об обмане при бронировании отелей в Турции

    При самостоятельном бронировании жилья стоит проверить на достоверность все данные об отеле на сайтах профессиональных ассоциаций. Необходимо узнать, есть ли у гостиницы сертификат министерства культуры и туризма.

    «Необходимо проверить, зарегистрирован ли веб-сайт, на котором будет выполнено бронирование, в информационной системе электронной торговли (ETBIS)», — отметило министерство.

    Зачастую мошенники используют соцсети или электронную почту для рассылки каких-либо предложений. Чтобы не попасться на их удочку, лучше бронировать и оплачивать жилье на сайте самого отеля или через туристические агентства.

    Также стоит проверять в Сети все указанные номера телефонов. Еще в министерстве подчеркнули, что иногда злоумышленники копируют логотипы и названия туристических объектов. Изображения могут отличаться от оригинальных незначительными деталями, на которые необходимо обратить внимание.