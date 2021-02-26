Отдыхом в Арктике заинтересовались более 40% россиян

Отдохнуть за полярным кругом хотели бы 41% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, их привел «Интерфакс».

Причем однозначно хотели бы отправиться в путешествие по Арктике 17% соотечественников, или каждый шестой. Каждый четвертый (24%) склоняется к тому, что согласился бы на такое времяпрепровождение с большим удовольствием.

Мужчины больше женщин хотели бы побывать в Арктике — 45% и 37% респондентов соответственно.

Уже путешествовали в данном районе 2% опрошенных, отметила ОГТРК «Ямал-Регион». Еще 1% сейчас живет в северном регионе. При этом больше половины россиян (55%) не желают отправиться в подобную поездку.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 21 февраля 2021 года. На вопросы ответили 1600 человек старше 18 лет.

Ранее россияне рассказали, что в 2020 году чаще всего проводили в путешествиях не более семи дней. Только 9% жителей РФ позволили себе улететь куда-либо более чем на две недели.