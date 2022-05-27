Россиянам назвали главные места отдыха в летние отпуска

Сезон летних отпусков наступит уже очень скоро. О том, куда отправиться в путешествие, можно задуматься уже сейчас, даже в условиях действующих ограничений. Об основных направлениях для летнего отдыха «360» рассказал генеральный директор компании «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов.

Он напомнил, что туристов ждут отечественные курорты, которые пока труднодоступны из-за действующего ограничения авиасообщения. Но самолеты летают в Сочи, а до Крыма или Черноморского побережья Кавказа можно добраться на поезде.

«Также не надо забывать, что страна у нас очень большая. У нас есть Санкт-Петербург, Алтай, Камчатка и прочие красивые места, куда можно поехать», — заявил Арутюнов.

Руководитель турфирмы добавил, что уже много где появились хорошие отели, а туристическая инфраструктура продолжает развиваться.

Рассказывая о заграничных поездках, Арутюнов назвал главным направлением для отдыха турецкие курорты.

«Турция станет хитом в этом туристическом сезоне. Она и до этого лидировала по количеству отдыхающих там россиян, а ограниченный выбор заграничных направлений сыграл ей на руку», — отметил эксперт туристического рынка.

Он напомнил, что в этом году сразу две турецкие авиакомпании станут перевозить российских туристов на курорты. Кроме того, есть рейсы отечественных перевозчиков.

Арутюнов опроверг сообщения СМИ о том, что туристы из европейских стран могут предвзято относиться к отдыхающим там россиянам. Он подчеркнул, что в своей практике о таких случаях он не слышал.

Кроме того, россияне могут получить шенгенские визы в Грецию, Испанию и Францию. Итальянское отделение временно закрылось из-за того, что банк, через который посольство проводило финансовые операции, сейчас не работает из-за санкционных ограничений. Но, по мнению директора турфирмы, это временное ограничение.

«Имея шенгенскую визу одной из этих стран, они выдают их в обычном режиме от четырех до семи дней, вы можете попасть в любую страну ЕС», — отметил специалист.

Но добираться придется не прямым перелетом, а с пересадкой в Стамбуле, Дубае или Ереване. Еще есть прямые рейсы в Сербию, но билеты туда уже раскуплены.

«Это отражается на цене перелета. Ограниченность выбора увеличивает спрос — и все это стоит дороже. Но полететь туда можно», — добавил Арутюнов.

Он отметил, что некоторые туристы, обладающие визами Греции, добираются до курортных островов через Бодрум, куда летают прямые рейсы. Оттуда можно доехать до места на пароме.