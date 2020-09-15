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    15 сентября 2020, 04:49

    Туристы распробовали отдых внутри России

    Александра Каширина

    Ограничения, введенные в этом году из-за пандемии коронавируса, заставили россиян обратить внимание на внутренние направления. Регионы фиксируют увеличение турпотока в несколько раз. Единственным исключением оказалась Москва, написала газета «Коммерсант» со ссылкой на данные соответствующего исследования.
    Туристы распробовали отдых внутри России

    Лидером по приросту в процентах оказался Петрозаводск, который принял в 3,5 раза больше туристов, чем в прошлом году. Иркутск и Калининград — в двое больше. По итогам мая-августа число транзакций жителей других регионов в этих городах выросло на 248%, 189% и 187% год к году соответственно.

    Также большим спросом пользовались туры на Байкал, Соловецкие острова и Кольский полуостров, приключенческие путешествия в Крым, короткие поездки в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Чечню.

    Туристические выезды в Москву, напротив, стали реже из-за большего числа зараженных и многих отмененных мероприятий. При этом эксперты уверены, что регионам будет трудно повторить успех в следующем году, хоть и интерес россиян к поездкам внутри страны рос ежегодно вне зависимости от введенных ограничений.

    Новости SMI.FM