Путешествия 06 июля 2023, 04:36 Отдых в Турции стал для россиян дороже Мальдив Ekonomigazetesi: отдых в Турции начал становиться для россиян дороже Мальдив РИА «Новости»

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Отдых в Турции для российских туристов становится дорогим удовольствием из-за высокой инфляции. Туристический сектор не может на этом фоне снизить цены, сообщило местное издание Ekonomigazetesi.

Средний чек путевки в Турцию по сравнению с доковидными ценами вырос на 70-90% при том, что число российских туристов снизилось более чем на треть. В результате отдых в стране стоит столько же, сколько в Греции и дороже, чем в Испании и на Мальдивах. Стоимость номера в Анталии выросла на 37,4% по сравнению с прошлым годом.

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По данным АТОР, в прошлом году в Турцию приехали 5,2 миллиона российских туристов. В этом году их число может снизиться до четырех миллионов. Они все чаще стали отдавать предпочтение Египту, где стоимость проживания упала до 50% по сравнению с началом 2022 года. Цены на туры всего за один месяц снизились на 35%.

На туристическом секторе Турции сказались пандемия, рецессия и украинский конфликт, посчитали в стране.

В этом году большая часть россиян назвала идеальным отдыхом поездку на отечественные курорты. Таких набралось 41,8%. Зарубежные туры выбрали вдвое меньше соотечественников.