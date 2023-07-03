Путешествия 03 июля 2023, 23:50 Отдых в Турции потерял статус бюджетного для россиян АТОР: средний чек на отдых в Турции для россиян вырос почти в два раза после пандемии РИА «Новости»

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Считавшиеся бюджетными поездки на отдых в Турцию в допандемийные времена сильно подорожали. Средний чек для российского туриста этим летом увеличился от 70 до 90% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В своем исследовании авторы использовали показатели трат российских туристов во время отдыха. Туда включили брони отелей с системой «все включено», а также стоимость авиаперелета.

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Если в 2019 году средняя стоимости поездки в Турцию на 10 летних ночей колебалась на уровне от 50 до 60 тысяч рублей на человека, то теперь заплатить придется от 97 до 118 тысяч рублей.

По словам представителей туристического рынка, самую большую роль в подорожании сыграли цены на авиабилеты и проживание на турецких курортах. Возросшие ценники отпугнули многих россиян от этого направления. Общее число проданных туров сократилось почти на 40% по сравнению с 2019 годом, который стал рекордным по количеству посетивших Турцию россиян.

При этом туроператоры подчеркнули, что речь в данном случае идет только о популярных курортах. В Стамбуле количество соотечественников давно превысило доковидные показатели. Также выросло число клиентов, которые готовы потратить деньги за дополнительный комфорт и дорогие отели.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян отметил, что турецкие отельеры сохранили бюджетные цены для европейцев, но повысили для россиян. Он пояснил, что соотечественники приезжали на отдых только с конца апреля по конец октября, а жители Европы продолжали летать туда регулярно и выкупали номера в гостиницах на весь год.