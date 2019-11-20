Отдых в Турции подорожает в 2020 году

Российских туристов предупредили о незначительном подорожании отдыха в Турции. Платить больше придется с 1 апреля 2020 года. Об этом заявил глава федерации отельеров Турции Осман Айык.

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Как оказалось, все дело в налогах. Новый двухпроцентный налог на проживание в отелях одобрили в турецком парламенте. Закон вступит в силу с 1 апреля 2020 года.

«Цены на купленные в РФ турпакеты не изменятся, туристам придется платить этот налог уже в самом отеле при выезде из него. Ответственность за сбор налога возлагается на отельеров. Таким образом, цены на проживание в отелях повысятся на размер налога», — объяснил РИА «Новости» Айык.

Он добавил, что президент Турции Тайип Эрдоган, возможно, подпишет этот закон уже на следующей неделе. Однако лидер страны может снизить налог с 2% до 1% или прописать его изменения в зависимости от региона и времени года, считает собеседник агентства.

Осман Айык отметил, что сами представители турецких отелей не раз критически высказались по поводу проекта закона.

«Мы просили по крайней мере отсрочить его введение, чтобы люди успели к нему подготовиться. К сожалению, к нам не прислушались», — подчеркнул он.

По его мнению, новый налог лишь немного повысит цены турпакетов. Ведь он касается только проживания. Нововведение не должно повлиять на стоимость авиабилетов, трансферов и экскурсий.

«Например, если размещение в отеле стоит 500 долларов, турист доплатит в виде налога всего 10 долларов», — пояснил представитель отельеров Турции.