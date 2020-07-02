Отдых в Турции оказался под вопросом. Когда можно покупать билеты?

Накануне Турция объявила о возможном возобновлении авиасообщения с Россией с 15 июля. Однако министр транспорта России Евгений Дитрих отметил, что в ближайшее время международное сообщение не откроют.

«Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет», — заявил он.

Отдохнуть в Турции можно будет только после нормализации эпидемиологической обстановки. При этом пока рано называть конкретные даты.

Авиасообщение возобновится не раньше конца августа. Так считает член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Почти все отели Турции открыты. Тем не менее сейчас отдых в стране может быть опасным для здоровья, предупредили специалисты. С туристов не требуют справок об отсутствии заражения коронавирусом, а въезжающих в страну не отправляют на двухнедельный карантин.