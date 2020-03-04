Отдых в российских отелях может подешеветь до 50-60%

Эксперты предположили падение цен на номера в отелях России из-за бушующего вируса. Снижение можно ожидать до 50-60% в крупных городах страны.

Представители федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) поделились своим прогнозом с «Известиями». В таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Иркутск и Хабаровск ценник на отели, которые посещали китайские туристы может упасть вдвое.

«Номера в других гостиницах могут подешеветь на 20–30%», — рассказал вице-президент ФРиО Вадим Прасов.

Директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов добавил, что около трети путешественников в Россию были гостями из Китая.

Как сообщила руководитель апарт-отелей Becar Asset Management Евгения Гиль, Петербургский туристический рынок находится на пороге паники. Цены за номер опустились в среднем на 10%.

Такие направления как Байкал или Дальнем Восток еще больше ощутят снижения спроса, ведь поток туристов из КНР туда гораздо больше.

Ранее специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта решили выяснить, как коронавирус может распространяться в России. Всего получилось три варианта развития событий.