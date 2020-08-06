Отдых в России подорожал на четверть

По данным издания, примерно половина опрошенных регионов отметили, что ожидают значительного снижения доходов от туризма в этом году. Оскудение турпотока не исключают и в самых популярных местах, на Кубани и Алтае. При этом в не самых распространенных направлениях потери доходов могут достигнуть 50–80%.

Это вынуждает отели повышать цены до уровня лучших мест Турции и других стран, так как основную часть финансовой поддержки от государства они направили на сохранение рабочих мест. Также на цены влияет высокий спрос.

При этом в Краснодарском и Ставропольском крае отельеры и другие участники туристического рынка заявили, что оставили цены на уровне прошлогодних.

Власти субъектов же уверены, что турпоток восстановится из-за закрытых границ и достигнет прошлогоднего уровня.