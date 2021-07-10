Стоимость отдыха на курортах Краснодарского края может снизится. К этому приведет отток туристов из-за введенных ограничительных мер, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Коррекция цен в Краснодарском крае будет неизбежной вне зависимости от того, откроют Египет летом или нет, потому что там происходит серьезное снижение бронирования в связи с изменением правил пребывания и въезда», — сказала Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она добавила, что в августе на кубанских курортах вряд ли будет столько отдыхающих, сколько ожидалось до введения ограничений.

Ранее правила въезда в отели Краснодарского края смягчил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он внес изменения в постановление, согласно которым с 10 июля туристы смогут заселиться в гостиницу после вакцинации первым компонентом препарата от коронавируса. Начиная с 1 августа непривитые отдыхающие смогут попасть в отель только при условии, что они пройдут вакцинацию в течение трех дней после заезда.