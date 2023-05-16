Путешествия 16 мая 2023, 03:37 Отдых в Арабских Эмиратах оказался для россиян дешевле Турции Вице-президент АТОР Мурадян: этим летом россиянам отдыхать в ОАЭ дешевле, чем в Турции Unsplash

Читать 360tv в

Отдых в Объединенных Арабских Эмиратах обойдется российским туристам на 15-20% дешевле, чем в Турции. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.

«Аналогичные по качеству и услугам отели в Эмиратах сейчас стоят на 15-20% дешевле, чем в Турции. Это связано как со скидками из-за наступления низкого сезона. В свою очередь, Турция наоборот подорожала», — отметил представитель АТОР.

Реклама

Перелет в Эмираты также обойдется относительно недорого, вылететь можно из большого количества городов. Мурадян пояснил, что пик сезона в ОАЭ приходится на осень и зиму, но и ценник на этот период гораздо выше.

Летняя жара в +40 градусов не смущает россиян, так как они приспособились к особенностям погоды, отметил Мурадян. Туристы ходят на пляж рано утром или вечером, а днем гуляют по крытым торговым центрам или отдыхают в номерах. В Дубае открылись несколько ночных пляжей. Мурадян отметил, что по итогам сезона Эмираты побьют все рекорды по турпотоку из России.