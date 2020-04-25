Отдых со скидкой. Сицилия оплатит туристам 50% стоимости отпуска после пандемии

Чтобы не потерять поток туристов после пандемии, власти итальянского острова Сицилия пошли на беспрецедентные меры. Они решили вернуть 50% стоимости авиабилетов, также будет компенсирована часть проживания в отелях.

Как сообщило издание Daily Mail со ссылкой на свои источники, власти Сицилии выделили из бюджета 50 миллионов евро на привлечение туристов на остров.

Как ожидается, путешественники смогут вернуть часть денег с помощью специальных правительственных ваучеров. Это распространяется на авиабилеты (скидка 50% на перелет в Сицилию и обратно) и отели на острове (бесплатной будет каждая третья ночь). Также для туристов музеи будут работать бесплатно.

Ваучеры будут доступны на туристическом сайте острова. Таким образом в Сицилии надеются восстановить туристический поток, когда пандемия коронавируса закончится. Конкретные сроки открытия границ в Италии пока не сообщают.

Между тем некоторые страны потихоньку начали готовиться к туристическому сезону. К примеру, в Греции заявили, что будут ждать путешественников уже в июне этого года.