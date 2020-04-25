Отдых со скидкой. Сицилия оплатит туристам 50% стоимости отпуска после пандемии
Как сообщило издание Daily Mail со ссылкой на свои источники, власти Сицилии выделили из бюджета 50 миллионов евро на привлечение туристов на остров.
Как ожидается, путешественники смогут вернуть часть денег с помощью специальных правительственных ваучеров. Это распространяется на авиабилеты (скидка 50% на перелет в Сицилию и обратно) и отели на острове (бесплатной будет каждая третья ночь). Также для туристов музеи будут работать бесплатно.
Ваучеры будут доступны на туристическом сайте острова. Таким образом в Сицилии надеются восстановить туристический поток, когда пандемия коронавируса закончится. Конкретные сроки открытия границ в Италии пока не сообщают.
Между тем некоторые страны потихоньку начали готовиться к туристическому сезону. К примеру, в Греции заявили, что будут ждать путешественников уже в июне этого года.