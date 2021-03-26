Отдых на Бали останется недоступным для россиян этим летом

Индонезия ведет переговоры с рядом стран о возобновлении полетов на Бали. Российские туристы пока не смогут попасть на остров. Есть шансы, что курорт откроется для россиян в «следующем зимнем сезоне», сообщил Ассоциации туроператоров России (АТОР) один из экспертов рынка.

По словам министра туризма Индонезии Сандиаги Уно, на Бали проводят противоковидные мероприятия для безопасного приема «большого количества иностранных посетителей» в июне или июле 2021 года.

В островном аэропорту туристы будут проходить экспресс-тест на коронавирус. Сотрудники пройдут вакцинацию, ее уже прошли более 90% работников.

Правительство Индонезии ведет переговоры с рядом стран о возобновлении турпотока. Это Китай, Сингапур, Южная Корея, Нидерланды и Объединенные Арабские Эмираты.

Их представители провели серию проверок в аэропорту Нгурах-Рай, чтобы убедиться, что туристы не подвергнутся риску заражения коронавируса.

Эксперты, опрошенные АТОР, считают, что отсутствие России в списке логично, исходя из статистики заболеваемости в РФ.