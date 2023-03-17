Путешествия 17 марта 2023, 12:06 Острова в Волгоградской области превратят в туристическую зону

Читать 360tv в

Облкомразвития Волгоградской области подписал соглашение о сотрудничестве с комитетом культуры Москвы по вопросу развития экологического туризма в регионе. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

На 29-й международной выставке «MITT 2023» обсудили детали развития системы островов Голодный — Сарпинский и превращения ее в туристическую зону. В это месте представители региона хотят построить экомаршруты, зеленые стоянки и другие составляющие экотуризма.

Реклама

Также на встрече обсуждался проект по созданию современной рекреационной зоны на островах.

Реклама