Остров из «Пиратов Карибского моря» выставили на торги

Высокую стоимость острова оправдывают пляжи с белым песком и пальмами, также там расположены пять отремонтированных домов с отделкой и мебелью, места для швартовки яхт.

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А еще этот кусочек суши посреди Атлантического океана знаменит тем, что на нем снимали фильмы «Казино Рояль» и «Пираты Карибского моря».

Кроме того, неподалеку расположен остров актера Джонни Деппа, который сыграл Джека Воробья в тех самых «Пиратах…». На других соседних участках суши живут актер Тайлер Перри и телеведущая Опра Уинфри.

Остров расположен почти в 100 километрах от Нассу и 400 километрах от Майами. Добраться до него проще всего из аэропорта Нью Провиденса, причем желательно лететь туда на частном самолете.