  • Остров из «Пиратов Карибского моря» выставили на торги

    13 октября 2019, 12:26

    Алена Макаренко

    Небольшой остров на Багамах продают за 87 миллионов долларов. Эта цена не покажется заоблачной, если знать, какие культовые фильмы там снимали. Об этом сообщил таблоид Mirror.
    Остров из «Пиратов Карибского моря» выставили на торги

    Высокую стоимость острова оправдывают пляжи с белым песком и пальмами, также там расположены пять отремонтированных домов с отделкой и мебелью, места для швартовки яхт.

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    А еще этот кусочек суши посреди Атлантического океана знаменит тем, что на нем снимали фильмы «Казино Рояль» и «Пираты Карибского моря».

    Кроме того, неподалеку расположен остров актера Джонни Деппа, который сыграл Джека Воробья в тех самых «Пиратах…». На других соседних участках суши живут актер Тайлер Перри и телеведущая Опра Уинфри.

    Остров расположен почти в 100 километрах от Нассу и 400 километрах от Майами. Добраться до него проще всего из аэропорта Нью Провиденса, причем желательно лететь туда на частном самолете.