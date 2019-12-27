Оставшимся без отеля российским туристам оператор посоветовал «отстаивать права»

Около 80 российских туристов, приехавших в Доминикану не смогли заселиться в отель. Транзакция с оплатой со стороны туроператоров Coral Travel и Sunmar прошла со значительной задержкой. В итоге в отеле согласились пустить туристов, но только за дополнительный взнос в тысячу долларов. Об этом «360» рассказал один из пострадавших туристов Александр.

По его словам, сначала он пытался связаться с туроператором. Там ему посоветовали ни в коем случае не платить отелю тысячу долларов, а отдать только 500.

«Я говорю: как же мы по 500 заплатим, если с нас требуют 1000? Они отвечают: отстаивайте свои права», — поделился Александр.

По его словам, при попытке вызвать местного представителя туроператора в отель, в ответ он получил такой же совет: отстаивать права и заплатить 500 долларов.

«Никто даже не вел разговора, чтобы туристам ничего не платить», — возмутился Александр.

По его словам, после нескольких часов разборок с сотрудниками отеля их удалось уговорить на оплату в 500 долларов, чтобы туристы, наконец, смогли попасть в свои номера.

«Я знаю, что не у всех были деньги. Некоторые до позднего вечера сидели на ресепшене», — рассказал турист.

Он пояснил, что при попытке найти виновника в сложившейся ситуации туроператор кивал на бухгалтерию отеля, которая плохо работала из-за рождества, а отель говорил, что проблемы у российской фирмы.

В итоге сегодня все разрешилось благополучно. Тем, кто заплатил 500 долларов за номер деньги вернули на карту. Основная оплата номеров в отель прошла. Но, по словам Александра, туроператор по какой-то причине не прислал за туристами уже оплаченный трансфер в аэропорт. Получить ответа, почему машины не было он так и не смог.

Между тем в пресс-службе турагентства Coral Travel пояснили, что оплату задержал банк-корреспондент, а все деньги были отправлены вовремя. Там уточнили, что вопрос с отелями для туристов решен, а компенсации за неудобство обсудят индивидуально с каждым клиентом.