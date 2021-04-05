facebook_pixel
    05 апреля 2021, 11:01

    «Осень — начало 2022 года». В АТОР назвали возможные сроки открытия Европы для российских туристов

    Артур Блянихов

    Исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе обсудила с «Известиями» возможные сроки открытия европейских стран для туристов из России.

    «Оптимистичный прогноз по открытию — осень, пессимистичный — начало 2022 года», — цитирует Ломидзе «Газета.ru».

    Она заметила, что первая страна ЕС — Греция — готова принимать российских туристов уже с середины мая. При этом туристы не смогут через нее въехать в другое государство шенгенской зоны.