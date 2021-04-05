Исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе обсудила с «Известиями» возможные сроки открытия европейских стран для туристов из России.

«Оптимистичный прогноз по открытию — осень, пессимистичный — начало 2022 года», — цитирует Ломидзе «Газета.ru».

Она заметила, что первая страна ЕС — Греция — готова принимать российских туристов уже с середины мая. При этом туристы не смогут через нее въехать в другое государство шенгенской зоны.