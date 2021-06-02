Организованные туры по России и за рубеж выросли в цене

Россияне этим летом начали больше тратить на организованный отдых. Расходы на бронирование туров как по России, так и за рубеж выросли на треть, сообщила газета «Коммерсант».

Подорожание поездок связывают с падением рубля и ограничением авиасообщения. В то же время спрос остается высоким. Дальнейшая ситуация с ценами будет зависеть от того, когда возобновятся рейсы на курорты Турции и Египта, считают аналитики.

Организованный тур по России этим летом в среднем обойдется в 64,2 тысячи рублей. За год средний чек вырос на 36%. А туры за рубеж подорожали до 121,5 тысячи рублей, что на 39% выше, чем в прошлом году.

На Россию приходится примерно половина забронированных туров на лето. По данным оператора «Алеан», большинство путешественников этим летом отправятся в Краснодарский край (49%). Организованный тур в Сочи в августе в среднем обойдется в 38,3 тысячи рублей. На втором месте — Крым (20,9%), а на третьем — Кавминводы (12,7%).

Спрос на организованные туры в Турцию ожидаемо снизился на фоне ограничения авиасообщения до 21 июня. Средний чек на бронирование тура составляет 119,5 тысячи рублей. Путешествие на Кипр обойдется в 147 тысяч рублей, в Тунис — в 119 тысяч. А средний чек путешествия на Мальдивы составляет 285,2 тысячи рублей.