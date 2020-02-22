Опытный путешественник рассказал, как сделать перелет приятнее. Есть один простой секрет

«В длительный перелет можете взять с собой коробочку шоколадных конфет и подарить ее проводникам. Они будут обращаться с вами как с королем», — написал в соцсетях путешественник.

Конечно, на борту с вами в любом случае будут вежливы, но почему бы не порадовать бортпроводников и не расположить их к себе?

Представитель Ассоциации бортпроводников Кори Кэдвэлл также рассказал, что членам экипажа нельзя давать чаевые, потому что они не имеют права принимать деньги от пассажиров.

Ранее стало известно, что примерно треть российских путешественников не могут спать во время перелетов. Еще 13% опрошенных признались, что спят только во время ночных рейсов или тех, что длятся больше пяти часов.