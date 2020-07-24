Опубликованы рекомендации для прибывающих в Турцию туристов

Во время полета путешественники должны будут заполнить информационную форму. Она включает личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, номера для связи и данные о симптомах.

«В случае выявления в самолете лица с подозрением на COVID-19 внутри самолета будут проводиться необходимые процедуры», — говорится в сообщении.

Каждому отдыхающему измерят температуру в терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля. У пассажиров с повышенной температурой изучат симптомы. Если у них заподозрят коронавирус, таких туристов посадят на карантин и доставят в госпиталь для обследования.

В Управление здравоохранения поступит информация о пассажирах, которые контактировали в небе с заболевшим. Туда отправят личные данные лиц, которые сидели в креслах на расстоянии двух метров от места заболевшего. Под этим подразумеваются по два кресла спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего. То же самое коснется туристов, сидевших по диагонали спереди и сзади от больного, кресло которого было у прохода.

Всех контактировавших поместят на 14-дневный карантин.

В аэропортах Турции в обязательном порядке не будут проводиться тесты на коронавирус. Кроме того, туристы не должны предъявлять справки о пройденном тестировании.

Ранее для россиян открыли возможность бронирования туров в Турцию. Уже продаются путевки на начало августа через Стамбул, а с 10 числа можно будет улететь прямым рейсом в Анталью.

Россиян призвали не ждать дешевых билетов после возобновления международного авиасообщения. С 1 августа соотечественники смогут полететь в Великобританию, Турцию и Танзанию.