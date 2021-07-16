Опубликованы правила для путешествий с ребенком

Поездка с ребенком на отдых за границу во время пандемии возможна при соблюдении определенных правил. Если им следовать, то путешествие будет безопасным и незабываемым. В первую очередь нужно позаботиться о документах.

Выехать за рубеж с ребенком может любой член семьи, напомнила «Парламентская газета». Для этого стоит своевременно оформить нотариально заверенное согласие опекунов. Документ потребуют на пограничном контроле. С 1 июля 2021 года вступили в силу поправки, по которым согласие другого родителя в случае выезда за границу с первым не нужно.

Детей до 14 лет лучше вписывать в свой загранпаспорт. С шестилетнего возраста фотография ребенка должна быть вклеена в документ родителя. На ней должна стоять печать паспортно-визовой службы.

Ребенку можно оформить и отдельный документ с рождения. Для посещения стран с упрощенным порядком въезда достаточно свидетельства о рождении или вкладыша о гражданстве.

Медпомощь за границей платная, поэтому нужно оформить расширенную медицинскую страховку. Она покроет все расходы на лечение различных заболеваний и травм в результате несчастных случаев.

Прививки лучше сделать заранее. Во многих южных странах — Индии, Вьетнаме — велик риск заразиться опасными вирусами и подцепить инфекцию. Ребенка лучше привить и от коклюша, столбняка или полиомиелита. Не разрешайте детям пить сырую воду или контактировать с бездомными животными. Не покупайте им еду в уличных палатках.

С собой нужно собрать аптечку со средствами от солнечных ожогов, жаропонижающими, антигистаминными и противовирусными препаратами. Не стоит забывать о бинтах, пластыре, салфетках и антисептике.

К началу июля российские сертификаты о вакцинации признали несколько курортных стран. Это Кипр, Болгария, Хорватия, Черногория и Армения, Молдавия, Иордания и Марокко.