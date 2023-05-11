Путешествия 11 мая 2023, 13:01 Опрос SuperJob: москвичи готовы потратить на путевку за одного человека около 55 тыс рублей

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Жители Москвы, отправляясь на отдых, готовы потратить на путевку около 55 тысяч рублей на одного человека. Такие данные опубликовал «ФедералПресс», ссылаясь на опрос аналитиков сервиса SuperJob.

В первую тройку тех, кто может позволить себе не самый дешевый отдых, попали жители Красноярска и Екатеринбурга.

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«На втором месте — Красноярск (50 тысяч рублей), на третьем — Екатеринбург (48 тысяч рублей)», — говорится в сообщении аналитиков.

Респонденты отметили, что идеальный отпуск для них будет стоить около 157 тысяч рублей за человека. При этом каждый третий опрошенный сообщил, что не может позволить себе такой дорогой отдых.