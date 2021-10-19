Опрос показал, куда россияне хотели бы уехать в творческий отпуск

Специалисты сервиса OneTwoTrip провели опрос среди российских граждан, в котором выяснили, куда бы они предпочли отправиться, имея творческий отпуск. Оказалось, что 55% опрошенных мечтают провести это время среди природы. Об этом написала «Газета.ru».

Практически 45% респондентов ответили, что им достаточно было бы просто сменить город, а 20% хотели бы в таком отпуске побыть в одиночестве.

Среди самых предпочитаемых стран для творческого отпуска россияне назвали Италию, Индонезию и Чехию. Чуть меньше опрошенных упомянули США, Мальдивы и Францию. Также в списке оказались Греция, Испания, Турция, Исландия и Грузия. Среди российских регионов респонденты отметили Алтай, Крым, Северный Кавказ, Калининград и Мурманск.

«Вместе с тем туристы признались, что зачастую им неважно место, главное, чтобы были море или горы, другим же требуется отправиться в кругосветку. У остальных респондентов мнения о том, где лучше всего проводить это время, сильно разошлись», — уточнили в OneTwoTrip.

В опросе сервиса приняли участие 3440 человек.