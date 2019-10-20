  • Опрос показал, где россияне хотят встретить Новый год

    20 октября 2019, 11:20

    Алена Макаренко

    Российские путешественники уже выбрали город или страну, в которых проведут новогодние каникулы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Biletix.
    Опрос показал, где россияне хотят встретить Новый год

    Представители сервиса решили узнать, куда направятся соотечественники на Новый Год. Для этого они опросили 2 186 пользователей.

    Металлическая крыса сулит успех. Гороскоп на 2020 год

    Подробнее

    Выяснилось, что 27% респондентов мечтают встретить очередной год в Китае. В 2018-м эта страна не попала в список желаемых мест. Тогда рейтинг возглавляла Чехия, которой сейчас пришлось подвинуться на одну строчку вниз. Ее выбрали 23% опрошенных. Помимо этого россияне планируют отметить праздник во Франции (17%), Италии (16%) и Германии (14%).

    Путешественники не забывают и про родную страну. Они собираются купить билеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Великий Устюг.

    Как показали результаты опроса, 43% россиян готовы потратить на новогодний отпуск до 30 тысяч рублей на одного члена семьи. Распрощаться с суммой до 10 тысяч рублей не против 22% граждан, хотя годом ранее таких было 15%.

    А вот выложить на праздник до 50 тысяч рублей готовы далеко не все, процент среди опрошенных упал с 24 до 19.