Опрос показал, где россияне хотят встретить Новый год

Представители сервиса решили узнать, куда направятся соотечественники на Новый Год. Для этого они опросили 2 186 пользователей.

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Выяснилось, что 27% респондентов мечтают встретить очередной год в Китае. В 2018-м эта страна не попала в список желаемых мест. Тогда рейтинг возглавляла Чехия, которой сейчас пришлось подвинуться на одну строчку вниз. Ее выбрали 23% опрошенных. Помимо этого россияне планируют отметить праздник во Франции (17%), Италии (16%) и Германии (14%).

Путешественники не забывают и про родную страну. Они собираются купить билеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Великий Устюг.

Как показали результаты опроса, 43% россиян готовы потратить на новогодний отпуск до 30 тысяч рублей на одного члена семьи. Распрощаться с суммой до 10 тысяч рублей не против 22% граждан, хотя годом ранее таких было 15%.

А вот выложить на праздник до 50 тысяч рублей готовы далеко не все, процент среди опрошенных упал с 24 до 19.