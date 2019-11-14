Опрос показал, что чаще всего забывают взять в поездку
Сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru опросил своих пользователей, что они обычно забывают взять на отдых, сообщила газета «Известия».
Опрос показал, что чаще всего россияне забывают взять в отпуск солнечные очки — этот вариант выбрали 24% респондентов.
23% опрошенных уезжали на отдых без медикаментов, а 18% забывали зубную пасту и щетки.
Самыми обидными стали забытые паспорта и деньги, ведь без них можно вовсе не уехать, отметил сайт «Русская планета».