Опрос показал, что чаще всего забывают взять в поездку

Опрос показал, что чаще всего россияне забывают взять в отпуск солнечные очки — этот вариант выбрали 24% респондентов.

23% опрошенных уезжали на отдых без медикаментов, а 18% забывали зубную пасту и щетки.

Самыми обидными стали забытые паспорта и деньги, ведь без них можно вовсе не уехать, отметил сайт «Русская планета».