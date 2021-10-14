Опрос: большинство россиян не имеют возможности путешествовать часто

Исследование показало, что для большинства россиян отдых по первому желанию является непозволительной роскошью. Лишь 4% опрошенных ответили, что могут отправиться в путешествие, когда захотят. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Более 60% ответили, что выбраться во время отпуска в какую-то поездку получается далеко не всегда. Они берут отпуск для поездки на дачу или проводят его дома.

«В отпуске не был уже 12 лет, никуда не ездил, вроде бы и финансы позволяют, но времени просто нет. Хотелось бы на Байкал, в Карелию, на Валаам или в ту же Териберку», — рассказал один из участников опроса.

Примерно четверть респондентов посещают другие страны один раз в год. При этом более 21% хотели бы выезжать на отдых за границу чаще. Около 8% имеют возможность отдыхать по два раза за год.

В опросе приняли участие пять тысяч человек.