Опрос: больше всего поездок бизнес-классом в 2021 году совершалось в Петропавловск-Камчатский

Повышенный спрос на поездки в бизнес-классе чаще всего наблюдается по наиболее отдаленным направлениям. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В 2021 году первое место в рейтинге занял Петропавловск-Камчатский с долей бронирований 2,5%. На втором месте в списке разместился Магадан с показателем 2,3%. Третью строку занял Салехард (2%).

В списке бизнес-направлений также расположились Благовещенск с долей 1,3%, Владивосток (1,2%), Хабаровск (1,1%) и Южно-Сахалинск (1%).

Замкнули топ направлений для полетов в бизнес-классе Абакан, Якутск и Иркутск.