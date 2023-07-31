Путешествия 31 июля 2023, 13:45 Оппозиция победила. Организаторы круиза на лайнере Astoria Grande вычеркнули Батуми из маршрута Протестующие вынудили организаторов круиза на Astoria Grande отменить остановку в Батуми Скриншот видео

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Грузинская оппозиция выступила против захода лайнера Astoria Grande в Батуми и устроила акции протеста в порту. Организаторы решили вычеркнуть из программы заход в этот город, сообщило РИА «Новости».

Официально компания — организатор круиза не объявляла об изменении маршрута, но на сайте исключили из программы заход в Батуми.

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Если с 29 июля по 5 августа лайнер проследует по маршруту Сочи — Трабзон — Батуми — Амасра — Стамбул — Сочи, то с 14 по 21 октября Батуми заменили на Унье.

Круизы на Astoria Grande организовала турецкая компания Miray Cruises. Грузинская оппозиция устроила в порту Батуми акцию протеста из-за того, что, во-первых, лайнер по пути зашел в Абхазию и Южную Осетию, а во-вторых, нарушил, по ее мнению, международные санкции. Более 100 человек развернули плакаты и включили гимн Грузии. На повтор акции ночью 31 июля обратила внимание полиция, сообщили «Известия». Двух человек задержали.