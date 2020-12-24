Онищенко счел поспешным предложение закрыть границы с другими странами

По его словам, в России достаточно компетентных специалистов, которые способны оценить эпидемическую ситуацию и принять адекватное решение относительно мер профилактики COVID-19. Когда появится необходимость закрыть границы, это будет сделано.

«А предложение о закрытии границ не основано на реальном анализе обстановки. Тем, кто это предлагает, я хотел бы напомнить русскую пословицу — сапоги точит сапожник, а пироги печет пирожник», — заключил Онищенко.