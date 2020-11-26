Онищенко призвал отказаться от полетов в Турцию в Новый год

«Новый год — это семейный праздник. Так что даже если вам никак не сидится дома, настоятельно советую послушать бой курантов дома — со своими близкими в семейной обстановке», — отметил он.

На новогодние каникулы не нужно лететь в Турцию, призвал Онищенко.

«За время пандемии туристическая отрасль там развалилась, навык приема туристов утрачен. Турцию можно рекомендовать людям, которые любят играть в русскую рулетку», — заявил бывший главный санитарный врач.

Он также посоветовал отказаться от полетов в Европу.

«Зачем менять шило на мыло? Все же хотят в теплые страны, а в Европе погода примерно такая же, как у нас», — отметил депутат.

Раньше многие ездили зимой в Доминикану. Однако сейчас Онищенко тоже советует не рассматривать это направление. Он оценил там добротный сервис, неплохую эпидемическую обстановку. Тем не менее возвращение на родину из теплых стран в середине января — огромный стресс для организма. А на фоне нынешних коронавирусных сложностей не стоит вводить адаптационную систему в такой стресс.

От заражения коронавирусом не спасет фешенебельный отель, предостерег Онищенко. К тому же не мало опасностей поджидает путешественников во время перелета.

Лучше всего провести новогодние каникулы в близких климатических зонах — Московской области, среднерусской полосе, Карелии, считает Онищенко.

«Оптимально — свои загородные дачи, а также пансионаты в своем регионе», — пояснил бывший главный санитарный врач.

Касательно Крыма и Краснодарского края стоит исходить из развития эпидемической обстановки в этих регионах.