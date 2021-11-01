Онищенко призвал лучше проверять россиян, возвращающихся из-за границы

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в разговоре с РИА ФАН высказался против поездок россиян за границу во время пандемии. Он призвал лучше проверять возвращающихся из-за рубежа.

По мнению Онищенко, инфраструктура в Турции и Египте сильно ухудшилась за время пандемии и находиться там небезопасно. Кроме того, туристы могут привезти из этих стран новые штаммы коронавируса, считает депутат.

«Считаю, что всех наших граждан, которые вернутся из Турции и Египта, нужно очень внимательно и тщательно проверить, в том числе отслеживать все их перемещения. Боюсь, как бы нам новый штамм COVID-19, циркулирующий там, не привезли», — заявил Онищенко.