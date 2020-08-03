Онищенко объяснил, как действовать Абхазии при наплыве туристов из РФ

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, как действовать Абхазии при наплыве туристов из России после открытия границ 1 августа.

По его словам, поток отдыхающих не должен пугать руководство республики. Политик подчеркнул, что это хорошая возможность поправить экономику государства. Как он отметил, это непростой период, когда необходимы осторожность и соблюдение всех мер безопасности.

«Они должны поработать на экономику своего государства. Своим профессионализмом, своими мерами, объехать каждый санаторий, каждого предпринимателя. Дать им четкие предписания, пусть привлекают наших специалистов, они уже поднаторели в этом плане», — процитировал Онищенко ИА Nation News.

Он добавил, что в случае каких-либо инцидентов «мы с них спросим». Депутат заключил, что не нужно волновать общественность. Необходимо с уважением отнестись к ответственности, которая лежит на Минздраве и главе республики.