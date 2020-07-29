Онищенко назвал альтернативу Турции

Также он считает, что возвращение из Турции в холодный климат может спровоцировать дополнительный стресс, поэтому оптимальный вариант отпуска в этом году — внутри страны.

«Пусть кусают локти, поезжайте в Подмосковье. Дайте вашему организму прийти в себя», — заявил Онищенко.

Ранее стало известно, что аэропорт Пулково объявил о возобновлении полетов турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Первый рейс вылетит уже 2 августа. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице во «ВКонтакте».

Также первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов считает отдых в Турции сомнительным удовольствием. Он рассказал, что в Турции был всего один раз и ему там не понравилось. Кроме того, Фетисов считает, что существует высокая вероятность во время поездки отказаться на карантине и попасть под эвакуацию.