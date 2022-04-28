OneTwoTrip: российские сервисы бронирования смогут полностью заместить иностранные компании

Представители отечественных туристических сервисов заявили, что уже к лету российские сервисы планирования путешествий смогут полностью заместить выбывших зарубежных конкурентов. Об этом написал RT.

В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip отметили, за последние полтора месяца число заявок о сотрудничестве от отелей выросло более чем в 20 раз.

«Речь идет о прямых контрактах на работу с сервисом, которые позволяют сформировать качественный отельный продукт для клиентов. Алгоритмы работы российских сервисов-агрегаторов принципиально не отличаются от иностранных аналогов», — сказал руководитель отельного направления компании OneTwoTrip Денис Дроздовский.

В начале марта стало известно, что сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал оказывать туристические услуги в России в связи с началом проведения спецоперации на Украине. Одновременно свою деятельность для россиян приостановила платформа для краткосрочной аренды жилья Airbnb.