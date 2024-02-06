Путешествия 06 февраля 2024, 18:41 OneTwoTrip: россияне назвали Петербург бюджетным вариантом для путешествия

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В России растет популярность внутреннего туризма, уже более 84% путешественников выбирают поездки по стране. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

При этом в России много красивых городов, отдых в которых подойдет для любого кошелька. Так, 6,4% опрошенных назвали одним из самых бюджетных направлений Петербург, еще 6,1% — проголосовали за Казань. Также среди недорогих городов для отдыха — Москва (3,1%), Нижний Новгород (2,9%), Тула (2,6%) и другие.

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Как добавило Utro.ru, среди мест, на путешествие в которые нужно потратиться, назвали Сочи и Камчатку.

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