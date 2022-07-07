OneTwoTrip назвал самые популярные направления для путешествий на автобусе

Сервис OneTwoTrip назвал самые востребованные направления для путешествий на автобусе в первый месяц лета. По словам аналитиков, туристы чаще всего выбирают поездку в Москву. Об этом написало ИА НСН.

Почти 15% пользователей сервиса в июне посетили российскую столицу, а каждый двадцатый пользователь съездил в Санкт-Петербург. На третьем месте разместился Ростов-на-Дону, популярность которого за первый месяц лета увеличилась на 45%.

В сервисе отметили, что интерес к посещению Москвы снизился на пять процентов, в то время как к Санкт-Петербургу вырос на 20%.

Ранее исследовательский центр портала Superjob в ходе опроса выяснил, что у 35% респондентов нет денег на путешествия во время отпуска.