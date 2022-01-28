OneTwoTrip: Москва и Турция оказались в топе у российских путешественников в феврале

Большинство путешественников для отдыха в феврале выбрали Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Турцию. Такие данные по результатам опроса своих клиентов представил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, написала «Газета.ru».

На февраль туристы чаще всего приобретают билеты в Москву (23,3% от общей доли бронирований), Санкт-Петербург — 11,6%, Сочи — 7,7%, Минеральные Воды — 3,9%, Краснодар — 3,1%.

В топ-10 также попали Ростов-на-Дону, Калининград, Уфа и Екатеринбург.

Наиболее популярными среди заграничных направлений стали Турция, Армения, Шри-Ланка, Киргизия. Также у россиян в феврале востребованы ОАЭ, Азербайджан, Грузия, Таиланд, Узбекистан и Таджикистан.

Поездом в последний месяц зимы предпочитают путешествовать чаще всего в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень и Екатеринбург.