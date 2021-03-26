Около полумиллиона туристов собрались в Краснодарский край на майские праздники

Около 500 тысяч россиян планируют поехать на майские праздники в Краснодарский край. Об этом рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

«В 2021 году в первые дни мая ожидаем около 500 тысяч гостей. У нас в целом растет турпоток зимой, а также в весенне-осенний период — сейчас на эти месяцы приходится 40% общего числа отдыхающих», — предал ТАСС его слова.

По словам Кондратьева, из исключительно морского курорта Кубань превратилась во всесезонный туристический центр.

Губернатор края отметил, что 140 санаториев из 200 в крае работают круглогодично. Однако летом они загружены почти полностью. Наибольшей популярностью в регионе пользуются гостиницы, работающие по системе «все включено» и «ультра все включено». Сейчас открыты 76 таких отелей. Помимо этого, в Краснодарском крае развиты познавательный туризм, гастрономические и винные туры, отметил Кондратьев.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин накануне заявил, что не одобряет идею введения курортного сбора в России. В тестовом режиме такой сбор работает в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.