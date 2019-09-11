  • Около полумиллиона туристов посетили оздоровительные курорты РФ в 2019 году

    11 сентября 2019, 16:34

    Артур Блянихов

    Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что за первое полугодие текущего года Россию посетили свыше полумиллиона иностранцев в оздоровительных целях. Об этом сообщил ТАСС.

    «Что касается России, то мы определяем для себя это направление как перспективное и уже в последние годы наблюдаем позитивную динамику», — обратила внимание Догузова.

    «Русская планета» уточнила, что на оздоровительные курорты России едут в основном туристы из Китая и стран СНГ. Есть определенный процент и среди азиатских граждан. Речь идет о Вьетнаме и Японии. Кроме того, спрос на российскую медицину наблюдается и среди жителей Евросоюза (Германия, Финляндия, Швеция и Дания).