04 сентября 2020, 15:01
Около половины жителей России хочет на пенсии жить рядом с морем
Около половины россиян хочет на пенсии жить рядом с морем. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного НПФ Сбербанка и маркетплейсом авторских туров YouTravel.me.
Уточняется, что желающих жить у моря оказалось 48,3% респондентов. 22,8% россиян на пенсии хотели бы регулярно отправляться в экскурсионные и образовательные туры. 18,3% больше любят пляжный отдых, пишет ИА RNS.
Самыми комфортными для отдыха пожилых людей регионами РФ опрошенные назвали Крым (36,5%), Байкал (27,2%) и Сочи (26,3%). Также в список вошли Горный Алтай и Минеральные Воды.