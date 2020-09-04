Около половины жителей России хочет на пенсии жить рядом с морем

Уточняется, что желающих жить у моря оказалось 48,3% респондентов. 22,8% россиян на пенсии хотели бы регулярно отправляться в экскурсионные и образовательные туры. 18,3% больше любят пляжный отдых, пишет ИА RNS.

Самыми комфортными для отдыха пожилых людей регионами РФ опрошенные назвали Крым (36,5%), Байкал (27,2%) и Сочи (26,3%). Также в список вошли Горный Алтай и Минеральные Воды.