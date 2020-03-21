Около двух тысяч россиян не могут вылететь из Египта

По словам дипломата, в стране сейчас находятся около двух тысяч россиян.

«В Шарм-эш-Шейхе остаются порядка тысячи человек, в Хургаде — приблизительно 860 туристов, еще сто человек — в Каире», — рассказала она. По ее словам, большая часть россиян, которые не могут улететь домой, прилетела в Египет через Турцию или Казахстан.

Светлана Зубова отметила, что 23 марта в Каир прибудет рейс «Аэрофлота», который заберет часть застрявших туристов, которые купили билеты на даты до 31 марта.

Часть россиян пытается вернуться домой самостоятельно. В частности, из Шарм-эш-Шейха россияне пытаются улететь в Минск на чартерах Belavia. По словам россиянки Полины, отели не идут навстречу туристам. Сначала обстановка была спокойная, но сегодня сообщили, что выселять будут даже тех, кто уже оплатил свое проживание на несколько дней вперед.

Главная проблема с вывозом российских туристов заключается в том, что между Москвой и Египтом уже 4,5 года нет чартерного сообщения. Его отменили после взрыва рейса А321 над Синаем.

В настоящий момент в Египте подтверждено 285 случаев коронавирусной инфекции. Количество жертв составило восемь человек, 39 выздоровели.